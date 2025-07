Delta Force: svelate risoluzione, framerate e altri dettagli delle versioni PS5 e Xbox Series X|S

Altri dettagli sulle versioni console

Dal post emerge anche che le versioni console includeranno un'opzione per regolare il campo visivo (FoV), e sono state apportate ottimizzazioni alla mira assistita per migliorare l'esperienza complessiva. Sono previste modifiche anche alla gestione dell'inventario, che sarà resa più semplice e immediata tramite l'uso del controller.

Per quanto riguarda il cross-play, i giocatori su PS5 e Xbox Series X|S potranno scegliere se giocare insieme e contro gli utenti PC, oppure limitare il matchmaking ai soli giocatori console, così da evitare le classiche disparità tra chi usa controller e chi preferisce mouse e tastiera. A tal proposito, Shadow ha dichiarato che il team dedicato alla sicurezza ha già implementato contromisure contro l'uso di periferiche non autorizzate, come Cronus e dispositivi simili, che permettono di convertire gli input da mouse e tastiera in quelli da controller.

Delta Force sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 19 agosto. Al lancio sarà disponibile tutta la componente multiplayer e anche la campagna Black Hawk Down affrontabile in solitaria o in cooperativa.