Il nuovo trailer di Mafia: Terra Madre mostra combattimenti e sparatorie su PS5 Pro

A pochi giorni dal lancio, si intensifica la campagna promozionale di Mafia: Terra Madre. Oggi, 2K e Hangar 13 hanno pubblicato un nuovo Gameplay Trailer su PS5, che mette in risalto le combattimenti corpo a corpo e sparatorie, il tutto catturato su PS5 Pro.

Nel trailer vediamo il protagonista Enzo Favara affrontare scontri a fuoco con pistole, fucili e granate, sfruttando le coperture ambientali per sopravvivere. Ma non sempre la forza bruta è la soluzione: in molte situazioni sarà necessario ricorrere a combattimenti ravvicinati, con coltelli a serramanico e altre armi da mischia. Questi duelli sono scanditi da schivate, contrattacchi e quick-time event, che rendono l'azione più dinamica e cinematografica.