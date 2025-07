Mafia: Terra Madre mostra stealth e sparatorie in un nuovo video gameplay

Un po' di stealth e un po' di piombo

Prima di entrare nel vivo dell'azione al protagonista viene offerta la possibilità di scegliere quali armi portare con se, tra revolver, shotgun e fucili da caccia, e un auto a motore per raggiungere la sua destinazione.

Una volta arrivati nei pressi della villa di Ludovici, il giocatore ha carta bianca su come agire. Nel caso del video qui sopra, si è scelto per un approccio furtivo sfruttando il favore delle tenebre, eliminando di soppiatto una a una gran parte delle guardie di pattuglia e facendo fuori le restanti in uno scontro a fuoco usando granate e fucile.

Vi ricordiamo che Mafia: The Old Country sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dall'8 agosto. Di recente abbiamo visto anche un video diario degli sviluppatori che ci parlano dei suoni della Sicilia.