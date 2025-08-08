Mafia: Terra Madre si mostra con il trailer dei riconoscimenti

Naturalmente anche l'ambientazione della Sicilia dei primi del Novecento ha colpito nel segno, specie per via della grande cura che gli sviluppatori, supportati anche dal team italiano Stormind Games, hanno profuso nella realizzazione degli scenari.

A entusiasmare molti giornalisti è stata ovviamente la trama, che segue le vicende di un giovane che trova in una famiglia mafiosa una possibile occasione di riscatto e di appartenenza rispetto a un'infanzia drammatica, che vuole assolutamente dimenticare.

Il gioco è stato definito "uno dei migliori titoli a base narrativa del 2025", talmente autentico che "è come giocare in un classico film sulla mafia", e in generale non sono mancate le valutazioni positive .

Hangar 13 e 2K Games hanno pubblicato l'immancabile trailer dei riconoscimenti di Mafia: Terra Madre , che include una serie di citazioni tratte dalle recensioni internazionali del nuovo capitolo della serie.

Un nuovo, ottimo capitolo?

In realtà con la stampa non è stato un trionfo unanime: i voti di Mafia: Terra Madre sono positivi ma con diverse eccezioni e sono state mosse critiche a un gameplay talvolta giudicato troppo basilare e derivativo rispetto alle attese.

Certo, non mancano ovviamente diversi e importanti aspetti positivi, che si ritrovano nel comparto narrativo, negli elementi free roaming che consentono di visitare i suggestivi scenari siciliani, nella colonna sonora e nella realizzazione tecnica.

Mafia: Terra Madre è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.