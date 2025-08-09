Il cosplay Asuka da Neon Genesis Evangelion di kk.cos.1 diventerà subito il vostro sfondo

Neon Genesis Evangelion è una amatissima serie anime e anche dopo tantissimi anni è impossibile non ripensare alle vicende di Shinji contro gli Angeli. Tra i vari personaggi ve ne è uno molto amato: Asuka, la giova pilota dell'Eva 02. Ora, kk.cos.1 ci propone il proprio cosplay di Asuka.

Asuka è, come tutti i piloti, una ragazzina e superficialmente è sicura di sé e spavalda, ma nasconde una forte insicurezza e un grande dolore per la perdita della madre. Quando combatte sente il bisogno di dimostrare che è la più brava, per avere la certezza che le persone attorno a lei non la abbandoneranno.