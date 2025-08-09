Il cosplay Asuka da Neon Genesis Evangelion di kk.cos.1 diventerà subito il vostro sfondo

Neon Genesis Evangelion è una amatissima serie anime e anche dopo tantissimi anni è impossibile non ripensare alle vicende di Shinji contro gli Angeli. Tra i vari personaggi ve ne è uno molto amato: Asuka, la giova pilota dell'Eva 02. Ora, kk.cos.1 ci propone il proprio cosplay di Asuka.
Asuka è, come tutti i piloti, una ragazzina e superficialmente è sicura di sé e spavalda, ma nasconde una forte insicurezza e un grande dolore per la perdita della madre. Quando combatte sente il bisogno di dimostrare che è la più brava, per avere la certezza che le persone attorno a lei non la abbandoneranno.
Il cosplay di Asuka di kk.cos.1
kk.cos.1 ci propone un fantastico scatto che ci mostra la sua Asuka su una spiaggia, davanti a una dolce onda e al sole che ilumina l'acqua e la sabbia: grazie agli effetti speciali, il tutto è stato reso rosso, richiamando così non solo i colori del personaggi ma anche una certa scena della serie. Si tratta di una immagina molto forte che siamo certi apprezzerete appieno.
Se amate il personaggio, ecco Asuka da Neon Genesis Evangelion nel cosplay di Ainlina. Citiamo poi Asuka nel cosplay di alice_dias_c e chiudiamo con Asuka nel cosplay di glico_happy da Neon Genesis Evangelion.