Asuka nel cosplay di glico_happy da Neon Genesis Evangelion è perfetta in ogni dettaglio

Lo scatto fotografico del cosplay di Asuka

Tramite Instagram, come potete vedere qui sotto, glico_happy ha condiviso la fotografia del proprio cosplay di Asuka da Neon Genesis Evangelion. Il personaggio è stato ricreato in modo perfetto come possiamo vedere, con un ottimo costume e anche tutti i dettagli dei capelli al loro posto. Notiamo poi che in questo scatto la ragazza indossa una benda sull'occhio, il che ci fa capire che è la versione del film e non la versione della serie TV.

Se siete fan di questi cosplay, allora dovreste vedere il cosplay di Bunny Asuka di mari_aisu è perfetto. Ecco poi il cosplay di Asuka da Shirogane impugna la Lancia di Longino. Chiudiamo con il cosplay di Asuka di Shirogane-sama è in abito estivo.