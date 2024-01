Neon Genesis Evangelion, il cosplay di Asuka da Shirogane impugna la Lancia di Longino

Asuka e i suoi cosplay

Restando in tema di popolarità, quante interpretazioni di Asuka ha realizzato Shirogane nel corso degli anni? Come sappiamo, la modella russa ha un debole per questo personaggio; forse anche per via della somiglianza fisica, che le consente di riprodurne in maniera fedele le fattezze.

Ecco dunque alcuni dei migliori cosplay di Asuka firmati Shirogane: quello in abito estivo, quello in costume da bagno, quello vestito da studentessa e quello in tuta bianca. Quale preferite?