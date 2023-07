Neon Genesis Evangelion: il cosplay di Asuka di Shirogane in costume da bagno è pronto per l'estate

Neon Genesis Evangalion è uno degli anime preferite degli appassionati di animazione giapponese. Ad essere molto amai sono soprattutto i personaggi, tra i quali spicca Asuka. La ragazza è una combattente di primordine ed è sempre ligia al dovere, ma anche lei sa che ogni tanto deve staccare la spinta e godersi un po' di riposo. Shirogane ci propone proprio un cosplay di Asuka in costume da bagno che si gode l'estate, una rarità nel mondo di Neon Genesis Evangalion.

Shirogane ha ricreato Asuka con un costume originale, non basato sull'anime, ma perfettamente in tema con il personaggio, il cui colore principale è il rosso. Lo scatto è stato realizzato con Asuka in posa plastica: narrativamente è coerente con il personaggio, che vuole sempre esibirsi e mettersi in mostra per dimostrare il proprio valore. L'ambientazione è inoltre perfetta, visto che - anche se è poco visibile - sullo sfondo possiamo notare una piscina. Nel complesso, è un ottimo scatto fotografico.

Se siete grandi appassionati di cosplay, allora vi consigliamo di vedere il cosplay di Marin di elune mostra cosa indossa sotto la divisa. Ecco poi anche il cosplay di Vedova Nera di megumicosplayss ci fa innamorare dell'eroina Marvel. Come non citare tra l'altro il cosplay di Himiko Toga di arubachanii si trasforma in video. Chiudiamo con il cosplay di Elizabeth di thechrissymourns indossa il costume in video.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuka realizzato da Shirogane? Il personaggio di Neon Genesis Evangalion è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto personaggi di qualità superiore?