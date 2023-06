Black Widow: il cosplay di Vedova Nera di megumicosplayss ci fa innamorare dell'eroina Marvel

Il mondo Marvel prosegue al cinema con nuovi film e nuovi eroi, ma spesso sono quelli che hanno dato il via alla saga che sono più ricordati. Anche se ci hanno lasciati, eroi come Iron Man e Vedova Nera sono sempre molto apprezzati. Anche il mondo del cosplay celebra questi personaggi e, ora, possiamo ad esempio vedere il cosplay di Black Widow realizzato da megumicosplayss.

megumicosplayss ci propone un cosplay molto fedele del personaggio. Vedova Nera, in questa versione, indossa i suo costume nero e ha i capelli lisci. Nel corso dei vari film del Marvel Cinematic Universe l'eroina è apparsa in più formati, compreso uno con il costume bianco. Come ammette la cosplayer, questo cosplay è stato realizzato per fare un test rapido, ma il risultato rimane ottimo anche se lo scatto fotografico è molto semplice.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Black Widow realizzato da megumicosplayss? Il cosplay della Vedova Nera è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?