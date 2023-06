Lola Bunny: il cosplay di dakotahsgrotto è pronto a giocare come in Space Jam

Space Jam è stato uno dei film preferiti dei fan dell'animazione degli anni novanta e ancora oggi viene ricordato. Il seguito non ha forse colpito nel segno allo stesso modo, ma il mondo del cosplay non ha dimenticato i personaggi della pellicola. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Lola Bunny realizzato da dakotahsgrotto.

Lola Bunny è una delle migliori giocatrici della squadra capitanata da Michael Jackson in Space Jam. In questo cosplay, la vediamo ovviamente con un pallone da basket tra le mani e con la sua tipica divisa da gioco. La cosplayer, dakotahsgrotto, non si è inoltre dimenticata di indossare le orecchie.

Se siete fan di Lola Bunny, allora dovreste vedere il cosplay di hitomiizumii è pronto a fare sul serio come nel primo Space Jam. Ecco poi il cosplay di valery_himera ha trovato un'amica che le fa compagnia. Come non citare inoltre il cosplay di aamyleal in stile primo Space Jam non manca di nulla. Ecco anche il cosplay di sayathefox in stile primo Space Jam si disseta negli spogliatoi.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lola Bunny realizzato da dakotahsgrotto? Il personaggio di Space Jam è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?