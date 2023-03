Lola Bunny: il cosplay di aamyleal in stile primo Space Jam non manca di nulla

Space Jam è sempre nel cuore degli appassionati dell'animazione e anche in quello degli amanti del basket. Dopo anni e anche dopo un seguito meno d'impatto, il mondo del cosplay continua a celebrare il grande film degli anni novanta. Ora, ad esempio, aamyleal ci propone il proprio cosplay di Lola Bunny.

Lola Bunny è una delle giocatrici del team di Michael Jordan in Space Jam. Si tratta del miglior giocatore della squadra, per certo, e sa conquistare il campo così come il cuore di Bugs Bunny. Il cosplay di aamyleal è stato realizzato perfettamente.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lola Bunny realizzato da aamyleal? Il personaggio di Space Jam è stato ricreato nel migliore dei modi oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?