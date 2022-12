Lola Bunny: il cosplay di fegalvao_ ci ricorda il primo Space Jam degli anni novanta

Space Jam continua a essere un film molto amato e l'arrivo, pochi anni fa, di una nuova pellicola dedicata alla saga dimostra quanto bene abbia retto la versione degli anni novanta. Tra i tanti personaggi amati vi è chiaramente Lola Bunny. Anche il mondo del cosplay la apprezza e fegalvao_ ci propone il proprio cosplay di Lola Bunny nello stile del primo film.

Lola Bunny, in Space Jam, è una giocatrice di basket di alto livello ed è quindi subito un membro importante per la squadra di Michael Jordan. Come ci si può aspettare, Bugs Bunny si innamora di lei fin da subito, ma la ragazza sa il fatto proprio e lo batte subito a basket. Questo cosplay riprende il costume della giocatrice del primo film ed è ottimamente realizzato.

Se siete fan di Lola Bunny, ecco il cosplay di staryuukiii cita il primo film di Space Jam. Vediamo ora il cosplay di iamravenchantal si ispira al primo Space Jam. Citiamo anche il cosplay di voezacos ci riporta allo Space Jam degli anni novanta. Chiudiamo con il cosplay di whitespring_creations arriva dal primo Space Jam.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lola Bunny realizzato da fegalvao_? Il personaggio di Space Jam è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?