Xbox - Activision: il CMA ha escluso delle risposte sull'acquisizione perché offensive o inutili

Come vi abbiamo già riportato, il Competition and Markets Authority (CMA) inglese ha recentemente richiesto ai consumatori di dire la propria riguardo all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. In media, le opinioni dei giocatori sono state a favore, ma nel mezzo delle risposte ve ne sono state molti offensive e inutili.

Precisamente, delle 2.600 risposte ottenute solo 2.100 sono realmente state utilizzate per definire l'opinione media del pubblico. Circa cinquecento, pare, contenevano messaggi che non avevano nulla che fare con l'argomento oppure semplicemente non erano comprensibili.

L'ente inglese ha affermato: "Il CMA ha ricevuto circa 2.600 e-mail, ma alcune di queste sono state escluse dal nostro esame perché contenevano contenuti offensivi (senza altri contenuti sostanziali), oppure erano vuote, incomprensibili, dichiarate da consumatori non britannici o non in inglese."

Phil Spencer, capo di Xbox

Il CMA ha inoltre pubblicato un elenco esaustivo di argomentazioni presentate da entrambe le parti. Secondo la CMA, i favorevoli all'accordo hanno sottolineato la relativa forza di Sony e Nintendo nel segmento delle console, nonché i ripetuti impegni di Microsoft a mantenere multipiattaforma i giochi di Activision come Call of Duty. Hanno inoltre sostenuto che l'acquisizione potrebbe spingere PlayStation a diventare più astuta, migliorando il suo servizio di abbonamento o producendo più giochi per competere con Call of Duty.

I contrari all'accordo hanno citato il dominio di Microsoft nel settore dei PC e hanno espresso il timore che l'acquisizione sia "un tentativo di conquistare una posizione simile nel settore dei giochi". Temono inoltre che un'acquisizione così massiccia crei un precedente negativo che potrebbe scoraggiare la "crescita organica" e che possa "aprire la strada a una potenziale serie di future acquisizioni di editori come Take Two, EA, Ubisoft, aumentando così la concentrazione del mercato".

Per quanto riguarda l'impegno di Xbox a mantenere Call of Duty su PlayStation, il CMA afferma che molti non se la bevono. "Microsoft renderà Call of Duty un'esclusiva di Xbox, proprio come ha fatto con Bethesda dopo l'acquisizione di ZeniMax Media", si legge in un punto della sintesi delle opinioni dell'autorità di regolamentazione.