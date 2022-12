Microsoft e Activision, CMA ha ricevuto migliaia di e-mail a favore dell'acquisizione

La Competition & Markets Authority inglese, per gli amici CMA, ha rivelato di aver ricevuto dagli utenti migliaia di e-mail favorevoli all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft. Nello specifico, su 2.100 messaggi ritenuti validi, circa tre quarti hanno espresso un parere positivo.

Come ricorderete, di recente la CMA ha pubblicato la risposta di un concorrente a favore dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, ma in questo caso il responso è relativo a un appello che la commissione ha rivolto direttamente ai consumatori per comprendere il loro parere sull'operazione.

Svariati gli argomenti a favore dell'acquisizione: secondo diversi utenti Sony e Nintendo sono attualmente più forti di Microsoft, dunque questa manovra consentirebbe alla casa di Redmond di recuperare terreno sul piano della competitività, peraltro senza togliere alle altre paittaforme contenuti come il franchise di Call of Duty.

Sempre riguardo Call of Duty, i consumatori non ritengono possibile che diventi un'esclusiva Xbox per via della natura multiplayer del gioco, mentre sul mercato sono comunque presenti dei concorrenti come Battlefield, Grand Theft Auto e FIFA sul piano delle esperienze online di spessore.

Non è tutto: diverse e-mail sostengono che l'acquisizione di Activision sarà positiva in quanto spingerà Sony a perseguire l'innovazione, a migliorare i propri servizi in abbonamento e a creare ulteriori giochi che possano competere con Call of Duty.

Infine, molti utenti fanno notare che l'operazione messa in piedi da Microsoft è fondamentalmente una reazione alle politiche di PlayStation, che nel corso degli anni si è aggiudicata un gran numero di contenuti esclusivi e accessi anticipati, vedi serie come Final Fantasy e Silent Hill.

Per quanto riguarda invece i feedback negativi, si tratta di argomenti che ruotano per lo più attorno a concetti come le dimensioni di Microsoft, il suo monopolio in ambito PC, il timore che possa rendere Call of Duty un'esclusiva Xbox e il fatto che un'acquisizione del genere aprirebbe la strada alla nascita di ulteriori colossi del settore.