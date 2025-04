Nexon e Blizzard sembra stiano collaborando su StarCraft e forse Overwatch Mobile

Come riferito da dalla rivista coreana MTN, sembra proprio che Blizzard abbia stretto accordi con Nexon per portare avanti nuovi progetti legati alle proprietà intellettuali della compagnia, in particolare StarCraft, ma probabilmente anche altri titoli.

È noto da tempo che Blizzard stia cercando una partnership per portare avanti la proprietà intellettuale di StarCraft e altre serie, in particolare con editori coreani, e pare che la scelta sia ricaduta su Nexon , in effetti tra i candidati principali.

Una scelta oculata

Secondo un'intervista pubblicata da MTN proprio nelle ore scorse, Nexon è stata scelta come partner preferito da Blizzard, avviando già le trattative per la gestione della proprietà intellettuale StarCraft e anche i diritti di distribuzione di Overwatch Mobile in Corea e Giappone, in particolare.



Considerando l'impatto che titoli di questo tipo possono avere nel mercato in questione, si tratta di una partnership di alto profilo, destinata ad avere importanti ripercussioni e che potrebbe aprire la strada anche collaborazioni ulteriori.

Per quanto riguarda StarCraft in particolare, l'accordo prevede anche la creazione di un nuovo gioco nella serie, che potrebbe anche non seguire necessariamente la strada del genere classico dello strategico in tempo reale e spaziare forse anche in altre direzioni, mentre di Overwatch si parla di una possibile versione mobile, ma rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni su questa joint venture, che comunque non è ancora ufficiale.