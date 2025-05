Call of Duty "è quasi come i Simpson" perché "sembra che abbiano esaurito le idee"

Call of Duty è una serie videoludica annuale, che continua a portare avanti varie sotto-saghe e proporre nuove versioni di vecchi capitoli, in un mix di contenuti di single player, modalità multigiocatore e anche novità per i titoli free to play, siano essi per console, PC o mobile.

Continua a creare così tanti prodotti sotto una sola bandiera può essere difficile e, innegabilmente, c'è il rischio di finire le idee. Non lo diciamo noi, ma un ex-membro di uno dei team principali dietro al franchise: Infinity War.