Call of Duty su Game Pass è stata una scommessa vincente? Vediamo una analisi dei dati noti

Diciamo subito che non vengono raggiunti responsi definitivi, visto che ovviamente mancano una serie di dati che Microsoft non condivide, ma vi sono comunque informazioni interessanti .

The Game Business ha pubblicato un report nel quale parla della "scommessa" di Xbox, ovvero della pubblicazione di Call of Duty Black Ops 6 sin dal lancio su Xbox Game Pass , cercando di capire se il tutto ha ripagato le due compagnie.

Cosa è successo a Call of Duty dopo l'arrivo su Game Pass

Il report prima di tutto ricorda che secondo i dati di Ampere 33,7 milioni di persone hanno giocato a Call of Duty durante il mese di novembre 2024, ovvero al lancio di Call of Duty Black Ops 6.

Si tratta di un incremento di 13 milioni rispetto all'anno precedente (Modern Warfare 3) che però era stato negativo rispetto agli standard della serie. Un paragone migliore è il 2022 (Modern Warfare 2) che aveva raggiunto 31,4 milioni di utenti. Quindi Black Ops 6 ha ottenuto 2.5 milioni di utenti extra rispetto al miglior lancio precedente.

Il problema è capire quali sono i guadagni. Xbox ha affermato che il giorni di lancio di BP6 è stato il migliore in termini di nuovi iscritti e certamente COD ha ottenuto più giocatori al lancio grazie al servizio.

Il report afferma però che la cosa più importante è ciò che è successo dopo. Il numero di utenti di COD è calato nei mesi dopo il lancio di BP6, in modo più netto rispetto agli anni precedenti. In parte questo è stato causato da Game Pass, visto che una fetta di utenza semplicemente ha provato il gioco avendolo nel servizio per poi metterlo da parte a favore di altro.

Secondo Ampere, a marzo 2025 Call of Duty aveva 20,6 milioni. Si tratta di un numero notevole, ma è inferiore a quello del 2023 (20,8 milioni) e soprattutto del 2022 (22,4 milioni). Inoltre, il numero di utenti che giocano a Call of Duty su Xbox è calato nei mesi dopo il lancio, passando al 47% degli utenti totali al 33,3% (lo stesso di PlayStation).

Per quanto riguarda Game Pass nello specifico, non è semplice dire se Call of Duty ha fatto bene. Per Activision ottenere risultati inferiori agli anni precedenti non è ovviamente positivo. Per Xbox, però, la questione potrebbe essere diversa. Tutto dipende da quanti abbonati hanno deciso di continuare a usare il servizio dopo aver messo da parte COD e se hanno giocato a nuovi giochi: in tal senso Game Pass potrebbe aiutare il pubblico a scoprire nuovi giochi e diversificare le proprie abitudini ludiche.

