Il lancio in accesso anticipato di La Quimera sembra essere un vero disastro, con numeri inferiori a Concord

Lanciato ieri in Accesso Anticipato , dopo che la settimana precedente era stato rinviato a data da destinarsi , sta facendo peggio anche di titoli disastrosi come Concord , che ebbe un picco di 697 giocatori al lancio, prima di essere ritirato dal mercato e cancellato due settimane dopo da Sony.

Non tutti i lanci a sorpresa fanno bene ai videogiochi, verrebbe da dire di fronte ai numeri fatti da La Quimera su Steam , sparatutto in prima persona giocabile da soli o in modalità cooperativa.

I numeri di La Quimera

Stando ai dati raccolti ed elaborati da Steamdb, nelle sue prime 24 ore La Quimera ha avuto un picco massimo di 102 giocatori contemporanei, crollato stabilmente sotto i 50 nelle ore successive, con picchi negativi di 19 - 20 giocatori.

I numeri del lancio di La Quimera

Attualmente sono in gioco 38 persone. Non proprio una folla, per un titolo con simili ambizioni.

A gettare sale sulla ferita aperta ci pensano anche le recensioni degli utenti, che non solo sono pochissime (49 al momento di scrivere questa notizia), ma negative per il 62%, per una media complessiva Perlopiù negativa.

Insomma, il titolo di Reburn, studio formato da ex sviluppatori della serie Metro, non sembra aver fatto molta presa sul pubblico, probabilmente a causa delle critiche ricevute in fase di test pubblico, quelle che avevano portato al rinvio. In così poco tempo lo studio di sviluppo non ha potuto sistemare la situazione, evidentemente.

Tra i problemi più denunciati, ci sono la scarsità di contenuti (si parla di circa 3 ore di gioco) e la mancanza generale di rifiniture.