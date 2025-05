GameStop e Gamelife hanno lanciato tantissimi sconti sugli accessori da gaming online e in negozio

GameStop e Gamelife hanno lanciato una nuova promozione imperdibile per gli appassionati di gaming, offrendo un vasto catalogo di accessori a prezzi super competitivi . Se avete in mente di aggiornare o espandere la vostra postazione, questa è l'occasione perfetta per farlo senza svuotare il portafoglio.

Alcune delle offerte in primo piano

Se siete interessati, potrete consultare l'intero catalogo di accessori validi con la promozione sul sito di GameStop tramite questo indirizzo.

Ci sono prodotti per tutti i gusti e tasche. Ad esempio, tra i più interessanti troviamo la base di ricarica Atrix Twin Dock per i DualSense di PS5 è scontata a 9,08 euro, il Controller PowerA - Fusion Pro 2 per Xbox a 48,98 euro o ancora le cuffie Wireless Nacon RIG 600 Pro a 69,98 euro e l'apprezzato controller competitivo modulare PDP - Victrix Pro BFG a 139,98 euro, anziché 199,98 euro..

Tanti i prodotti in offerte pensati per chi vuole condividere la propria passione per i videogiochi in streaming. Ad esempio, il microfono SteelSeries - USB Alias RGB è in promozione a 104,98 euro, mentre se siete alle primissime armi potrebbe fare al caso vostro il Bundle Multi Streaming di Nacon a 55,98 euro che include microfono, un supporto a braccio e un fondale circolare per il green screen.