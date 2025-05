GameStop e GameLife riaprono le prenotazioni di Nintendo Switch 2 in negozio

GameStop e Gamelife hanno riaperto le prenotazioni di Nintendo Switch 2, dando modo a tutti coloro che non sono riusciti ad approfittare della prima tornata di preordini di assicurarsi un'unità dell'attesissima nuova console della grande N.

È possibile accedere alla nuova sessioni di preordini esclusivamente in negozio. Potrete scegliere tra Nintendo Switch 2 base, ovvero senza giochi, al prezzo di 469,99 euro, oppure per il bundle che include una copia di Mario Kart World in formato digitale a 509,99 euro, permettendo di risparmiare 40 euro sul totale. Precisiamo che i preordini iniziati oggi non assicurano di ottenere la console il 5 giugno, bensì di riceverla con la seconda tornata di spedizioni, prevista per il 10 giugno, quindi pochissimi giorni dopo.