Electronic Arts dà buone notizie a chi teme un aumento del prezzo dei giochi

L'aumento dei prezzi dei videogiochi è un tema scottante in questo periodo, con i fan che lamentano un sempre più alto costo per poter supportare il proprio hobby. Nintendo, Sony e Microsoft - in diverse misure e in modalità - hanno aumentato i prezzi dei propri prodotti.

Le terze parti faranno lo stesso? Ovviamente dipenderà da compagnia a compagnia, ma per quanto riguarda specificatamente Electronic Arts - editore di giochi come EA Sport FC - pare che no, non ci saranno aumenti di prezzo.