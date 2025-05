Annunciata la data di uscita di Trails in the Sky 1st Chapter su PS5, Nintendo Switch e Steam

Ci sono due buone notizie al riguardo. La prima è che il lancio è relativamente vicino: il gioco sarà disponibile su PS5, Nintendo Switch e PC via Steam a partire dal 19 settembre . La seconda è che, come confermato in precedenza , verrà pubblicato simultaneamente in tutto il mondo, senza dover attendere i soliti tempi di localizzazione (talvolta biblici) per il mercato europeo e americano.

Tramite le pagine della rivista giapponese Famitsu, Nihon Falcom ha annunciato la data di uscita di Trails in the Sky 1st Chapter , il remake del primo capitolo della sotto-serie "Trails" di The Legend of Heroes uscito nell'ormai lontano 2004.

Cos'è Trails in the Sky 1st Chapter?

Stando alle informazioni condivise fino ad ora da Falcom, Trails in the Sky 1st Chapter è un rifacimento fedele all'originale per quanto riguarda trama e contenuti, che ricreerà il gioco interamente in 3D, con modelli dei personaggi e scenari ricchi di dettagli, animazioni per le varie magie e abilità in battaglia.

Ambientato nel continente di Zemuria, nella regione di Liberl, il gioco segue le vicende di Estelle Bright e del suo fratello adottivo Joshua Bright, che dopo la morte del padre decidono di iniziare un viaggio per diventare Bracers, dei professionisti tuttofare al servizio del popolo, finendo per rimanere invischiati in grosso intrigo politico.

Come accennato in precedenza, si tratta del capostipite del filone "Trails" di The Legend of Heroes, famosa per la narrazione profonda, il world-building dettagliato e i personaggi ben sviluppati. Conta tantissimi giochi all'attivo, a loro volta suddivisi in varie sotto-serie ambientate in varie regioni della Zemuria, andando a creare un universo narrativo interconnesso, profondo e ricco di dettagli.