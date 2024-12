Il remake Trails in the Sky 1st Chapter ha un periodo di uscita, arriverà anche su PS5 e PC

Nihon Falcom ha annunciato il periodo di uscita di Trails in the Sky 1st Chapter, il remake dell'acclamato JRPG The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st . Il gioco verrà lanciato in contemporanea in tutto il mondo durante l'autunno 2025. Sarà disponibile, non solo su Nintendo Switch come svelato in precedenza durante il Direct di agosto, ma anche su PC e PS5.

In Occidente il gioco verrà pubblicato da GungHo Online Entertainment e presenterà il doppiaggio in lingua giapponese e inglese e i sottotitoli in inglese, giapponese, tedesco e francese. Niente italiano, purtroppo. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.