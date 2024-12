Il periodo di uscita di GTA 6 viene indicato da un attore di GTA 5 e Red Dead Redemption 2

GTA 6 è un mistero sotto svariati punti di vista e i fan sono sempre in cerca di dettagli riguardo al gioco, soprattutto riguardo al periodo di uscita, che per ora è ufficialmente segnalato come "2025". Visto che Rockstar Games è ben attenta a non dire una parola di troppo, gli unici che potrebbero svelare qualcosa sono collaboratori esterni come gli attori e doppiatori.

L'intervista all'attore di GTA

In una recente intervista con "Check It TV", Johnny Ray Gill sembrava parlare del suo lavoro in Cross, una serie televisiva di successo, ma la conversazione si è spostata sul lavoro di doppiatore su Grand Theft Auto.

Gill ha detto: "Grand Theft Auto è stato pazzesco. Ero all'inizio della mia carriera e ti mettono il caschetto e ti riprendono, e tu fai più voci, diversi personaggi e cose del genere. Vi dirò questo... state all'erta. Non posso dire nulla, ma c'è un altro evento che sta accadendo in quel mondo che potrebbe uscire nel 2025, 2026 e di cui sono davvero felice. Voglio dire, non lo so! Non lo so! Restate sintonizzati."

L'intervistatore ha poi cercato di ottenere più informazioni, ma Gill ha detto solo "Vedrete, vedrete...". Ovviamente non possiamo sapere cosa intenda veramente l'attore, ma visto che ha collaborato con Rockstar Games ai suoi due precedenti giochi e che suggerisce il suo coinvolgimento con GTA 6, il suo commento ha attirato l'attenzione della rete.

In particolar modo, è il fatto che parli di 2025 e 2026 a far alzare le antenne ai giocatori, visto che il silenzio di Rockstar Games continua a far temere ai fan che la compagnia non pubblicherà GTA 6 nel 2025. Purtroppo, dal modo in cui parla l'attore, è difficile capire se sappia per certo che si parli di un rimando o se semplicemente l'attore non si ricordava quale fosse la data di uscita del gioco.

In attesa di novità, vi segnaliamo che GTA 6 ha appena ottenuto un record, non facendo letteralmente nulla.