GTA 6 girerà a 60 fps ma solo su PS5 Pro, riferisce un noto leaker

Secondo quanto riportato da un leaker ritenuto attendibile, GTA 6 girerà a 60 fps ma solo su PS5 Pro: una funzionalità a quanto pare legata alla collaborazione fra Sony e Rockstar Games, parte di un accordo di marketing che dovrebbe culminare nel 2026.

"Grand Theft Auto 6 ha attualmente raggiunto i 60 frame al secondo, mentre viene ottimizzato per PS5 Pro con diverse impostazioni grafiche", ha scritto Detective Seeds, che di recente ha anticipato correttamente l'annuncio di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

"Gli ingegneri PlayStation stanno contribuendo all'ottimizzazione grazie alle nuove tecnologie che stanno venendo implementate e che dovrebbero essere lanciate con una data obiettivo fissata per maggio 2026."

"Stanno anche lavorando su diversi altri titoli di Rockstar Games in uscita nel prossimo futuro, prima dell'aggiornamento PS5 Pro in arrivo nel 2026. Al momento, i 60 fps in GTA 6 sono stati ottenuti solo su PS5 Pro, ma ovviamente questo aspetto potrebbe cambiare prima del lancio."