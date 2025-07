Quanto venderà GTA 6 nei primi due mesi? Secondo una stima parliamo di cifre fuori di testa

A questa domanda ha risposto Konvoy Ventures, società di venture capital specializzata nel settore gaming e tecnologia, che ha definito GTA 6 "il più grande lancio videoludico di tutti i tempi". Secondo le stime condivise, il gioco potrebbe generare ben 7,6 miliardi di dollari nei primi 60 giorni dall'uscita , traducibili in circa 85 milioni di copie , con un ritorno dell'investimento - stimato in 2 miliardi di dollari solo per lo sviluppo - già nel primo mese.

Take-Two non alzerà il prezzo sopra gli 80 dollari

Sempre secondo Konvoy Ventures, 10 milioni di copie saranno vendute già solo con i preordini, arrivando poi a un totale di 15 milioni di unità vendute nel giorno di lancio. È interessante notare che questa stima prende in considerazione il fatto che il gioco verrà prezzato 80 dollari, in quanto l'azienda non ritiene che Take-Two imporrà un prezzo più alto dello standard, al contrario di quanto vociferato in rete, andando poi a capitalizzare dopo il lancio tramite microtransazioni del comparto online ed eventualmente DLC.

Parliamo di cifre da record, se confermate. Anzi, probabilmente qualsiasi publisher stapperebbe lo spumante anche solo per arrivare anche a un quarto di questi numeri nell'intero ciclo commerciale di un gioco. Ovviamente, è bene ricordare che si tratta di stime e, come tali, vanno prese con cautela. Ma una cosa è certa: se anche solo la metà di queste previsioni si avverasse, il lancio di GTA 6 farà molto rumore all'interno dell'industria videoludica.