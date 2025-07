La prima versione di Dead Island 2 del 2014 faceva talmente “schifo” che avrebbe potuto uccidere la serie

Dead Island 2 si è rivelato un buon successo di critica e pubblico, un risultato non poi così scontato se consideriamo la lunghissima e turbolenta gestazione del gioco, con le redini dello sviluppo passate a tre diversi studi nel tempo.

Come forse alcuni di voi ricorderanno, il gioco era stato annunciato nel 2014 con un trailer, con il lancio previsto per l'anno seguente. Con il senno di poi sappiamo che le cose sono andate in maniera completamente differente. Dopo una serie di rinvii, nel 2015 il team di Yeager ha lasciato il progetto, che successivamente è passato a Sumo Digital e infine a Dambuster Studios che è riuscito a consegnare Dead Island 2 nelle mani dei fan nel 2023, quasi un decennio dopo.