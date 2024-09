L'update di Dead Island 2 con Nuova Partita+ e la modalità Vigilanza di Quartiere ha una data di uscita

Vigilanza di Quartiere è una modalità a orde dove i giocatori vestiranno i panni dei Bobcats e dovranno unire le forze per difendere il loro quartiere e la sede della confraternita da numerosi gruppi di zombi, affrontando missioni randomiche, posizionando trappole e accumulando via via equipaggiamento e abilità sempre più forti, con l'obiettivo di resistere fino al quinto e ultimo giorno, quando i mangiacervelli lanceranno un ultimo e feroce assalto.

Arriva anche la Ultimate Edition

La modalità Nuova Partita+ come da prassi permette di ricominciare l'avventura mantenendo i progressi fatti. Inoltre, il livello massimo sarà aumentato e verrà aggiunto uno slot abilità aggiuntivo, assieme a nuovi nemici, skin, armi e un livello di difficoltà aggiuntivo tarato verso l'alto.

Sempre il 22 ottobre verrà lanciata sul mercato Dead Island 2: Ultimate Edition, una nuova edizione che include il gioco base e le due espansioni della storia Haus e SoLA, oltre a una ricca collezioni di oggetti per la personalizzazione e un pacchetto di armi a tema Kingdom Come: Deliverance 2. Per il momento non è stato ancora indicato un prezzo ufficiale per la Ultimate Edition.