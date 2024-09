Level-5 ha svelato la sua line-up per il Tokyo Game Show 2024: torna Decapolice

L'editore giapponese Level-5 ha svelato la sua line-up per il Tokyo Game Show 2024, che comprende una manciata di giochi, tra i quali segnaliamo il ritorno di Decapolice, titolo davvero interessante sparito un po' dai radar, di cui si spera venga finalmente annunciata la data d'uscita ufficiale.

Decapolice è gioco di ruolo investigativo previsto inizialmente per il 2023. Come potrete intuire, è stato rinviato più volte. Il personaggio principale è un detective principiante di nome Harvard, che dà la caccia ai delinquenti in un'enorme città open world infestata dal crimine, spostandosi tra il mondo reale e quello virtuale.