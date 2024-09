PS5 Pro: data di uscita, prezzo, specifiche e tutto quello che sappiamo sulla console

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, finalmente Sony ha levato il velo su PS5 Pro, la revisione di metà generazione della console caratterizzata da componentistica di livello superiore e nuove tecnologie che promettono di offrire un sostanziale passo in avanti in termini di prestazioni e qualità visiva. Facciamo dunque un riassunto di tutte le novità annunciate in merito a PS5 Pro durante la presentazione tecnica condotta dal lead architect Mark Cerny, dalla data di uscita e il prezzo alle differenze rispetto al modello standard e quali giochi supporteranno la maggiore potenza di questa console.

Data di uscita di PS5 Pro e inizio dei preordini Come suggerito dalle voci di corridoio dei mesi scorsi, non dovremo attendere a lungo il debutto nei negozi della console. Infatti, il lancio di PS5 Pro è fissato al prossimo 7 novembre, giusto in tempo per il periodo dello shopping natalizio per chi avesse in mente un (costoso) regalo a tema videoludico da mettere sotto l'albero. Le prenotazioni della console avranno inizio il 26 settembre e saranno disponibili presso lo store ufficiale Direct.PlayStation e i rivenditori autorizzati.

Prezzo e componenti aggiuntivi Passiamo al dettaglio che più sta facendo discutere in queste ore, ovvero il costo della console. PS5 Pro sarà disponibile al prezzo consigliato di 799,99 euro in Italia. Se già di per sé si tratta di una cifra importante (praticamente il doppio di PS5 Digital al lancio), dobbiamo precisare che si tratta solo del "prezzo base". Infatti, la console è sprovvista del lettore ottico e coloro che preferiscono acquistare i giochi in formato fisico dovranno fare un ulteriore investimento per comprare l'Unità disco per PS5, venduta separatamente al prezzo di listino di 119,99 euro, facendo lievitare il costo complessivo a 920 euro. Volete tenere la console in verticale? Allora è necessario un ulteriore esborso di 29,99 euro per acquistare la base verticale ufficiale, arrivando così a un gran totale di circa 950 euro.

Specifiche ufficiali di PS5 Pro e differenze rispetto alla versione standard Come spiegato da Mark Cerny, PS5 Pro mira a offrire il meglio dei due mondi delle tipiche modalità grafiche Qualità e Prestazioni presenti nei giochi di attuale generazione, senza dover scegliere se sacrificare la qualità visiva e la risoluzione 4K in favore di un framerate fluido a 60 fps o viceversa, in aggiunta ad altre migliorie grafiche e un'illuminazione più realistica. In particolare, i vantaggi offerti dalla console si basano su tre elementi principali, ovvero una GPU potenziata, un'implementazione più avanzata del Ray Tracing e la tecnologia proprietaria di upscaling PSSR. I tre pilastri di PS5 Pro: GPU più potente, Ray Tracing avanzato e PSSR Partendo dal primo punto, la GPU di PS5 Pro monta il 67% in più di Compute Unit e memorie il 28% più veloci rispetto al precedente modello. Il connubio di questi due aspetti garantirà una velocità di rendering fino al 45% superiore, garantendo di conseguenza prestazioni superiori. Al momento non sono state condivise delle specifiche complete, dunque non è chiaro se la CPU resterà invariata rispetto al modello base o se ci saranno dei miglioramenti anche su questo fronte. Sulla carta c'è anche un sostanziale balzo per il Ray Tracing, ovvero la tecnologia che simula in maniera realistica e dinamica il comportamento della luce, con Sony che promette riflessi e rifrazione della luce di qualità superiore e raggi che vengono gestiti il doppio o in alcuni casi anche il triplo più velocemente rispetto a PS5 Standard. PS5 Pro con il lettore per dischi estraibile da acquistare separatamente Infine, c'è il PSSR (acronimo di PlayStation Spectral Super Resolution), una tecnologia di upscaling basata sull'IA e resa possibile da nuovi componenti hardware progettati appositamente per PS5 Pro. In maniera simile all'FSR di AMD e il DLSS di NVIDIA, permette di renderizzare i giochi a una risoluzione di partenza più bassa per poi eseguire l'upscaling a una più alta tramite l'intelligenza artificiale, riducendo di molto il carico di lavoro della console e garantendo di conseguenza prestazioni superiori. PS5 base già supporta l'FSR 2 in alcuni giochi, ma, considerando che il PSSR è una tecnologia proprietaria realizzata su misura per il modello Pro, è lecito aspettarsi risoltati globalmente migliori. Per sfruttare tutto il potenziale dalla console gli sviluppatori per forza di cose dovranno realizzare delle modalità grafiche ad hoc per PS5 Pro da implementare nei giochi di prossima uscita o su quelli già disponibili nei negozi tramite degli aggiornamenti gratuiti. I titoli che riceveranno interventi di questo genere e raggiungeranno determinati standard decisi da Sony saranno contraddistinti dall'etichetta "PS5 Pro Enhanced" sulla copertina e all'interno delle descrizioni del PlayStation Store. A sinistra PS5 Pro, a destra il modello "Slim" Anche i giochi PS4 e PS5 che non riceveranno modifiche dirette da parte degli autori potranno comunque beneficiare della potenza aggiuntiva della GPU della console grazie alla funzione "PS5 Pro Game Boost", che garantisce performance più stabili o maggiori. Inoltre, "Enhanced Image Quality" garantirà un aumento della risoluzione in una selezione di titoli per PS4. Oltre alla potenzia sotto la scocca, PS5 Pro vanta anche altre migliorie, a partire dalla presenza di un SSD interno con capacità da 2TGB, oltre il doppio della capienza rispetto al modello base, e del Wi-Fi 7, che assicura una connessione più rapida. Oltre a queste differenze, PS5 Pro è compatibile con PlayStation VR2, PlayStation Portal e praticamente tutti gli accessori, cuffie e controller del modello base. Avrà inoltre misure e forma del tutto simili a quelle dei precedenti modelli, come possiamo vedere nell'esempio qui sopra.

I giochi “PS5 Pro Enhanced” confermati Come accennato in precedenza, solo i titoli che ricevono interventi diretti da parte degli sviluppatori possono sfruttare il Ray Tracing avanzato, il PSSR e, in generale, tutti i vantaggi offerti da PS5 Pro. In questo caso si parla di giochi "PS5 Pro Enhanced", con tanto di etichetta sulla copertina e nella scheda informativa del PlayStation Store a indicarlo. La prima immagine ufficiale della versione PS5 Pro di Final Fantasy 7 Rebirth I risultati variano da caso a caso, anche a seconda delle scelte degli autori, e non si limitano solo a risoluzioni e prestazioni maggiori. Ad esempio, in Gran Turismo 7 verranno aggiunti i riflessi in Ray Tracing mantenendo comunque il target dei 60 fps e si parla anche di una modalità a 120 fps o con risoluzione 8K, mentre in Horizon Forbidden West la potenza extra permetterà di aggiungere nuovi effettivi visivi e migliorare la resa di capelli e pelle dei personaggi. Per il momento Sony ha svelato un elenco di 13 titoli già disponibili nei negozi che riceveranno degli aggiornamenti gratuiti con modifiche ad hoc per sfruttare al meglio le caratteristiche della console. Precisiamo che si tratta di una lista parziale, con la compagnia che ha riferito al portale CNET che al lancio ci saranno almeno 40 - 50 giochi "PS5 Pro Enhanced" in totale. Vediamo quelli confermati finora: Alan Wake 2

Assassin's Creed Shadows

Demon's Souls

Dragon's Dogma II

Final Fantasy VII Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel's Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered