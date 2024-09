Nippon Ichi Software ha lanciato un conto alla rovescia per il Tokyo Game Show: quale sarà il gioco nascosto?

L'editore e sviluppatore giapponese Nippon Ichi Software ha lanciato un sito web con dentro solo un conto alla rovescia , che terminerà in occasione dell' apertura del Tokyo Game Show 2024 . Quindi scopriremo quale gioco nasconde il 25 settembre alle 5 del mattino, per la gioia di chi soffre d'insonnia. Da sottolineare che la compagnia ha già confermato che si tratta di un nuovo titolo, ma non ha fornito alcun dettaglio per capirci qualcosa di più.

Nessun indizio

Impossibile quindi dire quale potrebbe essere il gioco misterioso. Sul sito teaser appare solo il conto alla rovescia e un logo formato da tre X grigie. Gli altri elementi del sito non sono di grande aiuto, visto che lo sfondo è completamente nero e non c'è nient'altro da rilevare (no filigrane, niente di niente). Nello slug possiamo leggere "newtitle20240911", con il numero che è la data di apertura del sito stesso (cioè oggi).

Il conto alla rovescia

Nel codice della pagina troviamo poco altro. Giusto alcuni link ai canali social di Nippon Ichi e alle sue pagine ufficiali, oltre che quelli standard per la condivisione.

Insomma, brancoliamo nel buio, come tutti gli altri. Fortunatamente non manca molto per saperne di più. Speriamo inoltre che sia giocabile in fiera, qualsiasi gioco sia. Detto questo, il Tokyo Game Show 2024 si svolgerà dal 26 al 29 settembre 2024 al solito Makuhari Messi di Chiba, in Giappone.

Per chi non la conoscesse, Nippon Ichi è la casa editrice di diverse serie di grande richiamo anche dalle nostre parti, come quella Danganronpa e quella Disgaea.