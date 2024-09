Ubisoft non sta regalando The Crew 2 ma poco ci manca, visto il 98% di sconto

Ubisoft ha avviato una mega promozione legata a The Crew 2 , che non è regalato ma poco ci manca, visto che viene venduto a solo 1 euro, ossia con il 98% di sconto , su tutti i negozi digitali PC. Considerate che si tratta ancora oggi di un titolo validissimo, anche perché non è poi così vecchio (risale al 2018). Del resto, cos'altro potete comprare con un euro? Ormai nemmeno una skin di un match 3 ci esce più fuori. Quindi potete farci sicuramente un pensierino.

Un affare

Ma in quali negozi è attiva la promozione? Potete acquistarlo a questo prezzo stracciato da Steam, Epic Games Store e Ubisoft Store. Vediamo i link:

Considerate che la versione scontata è quella standard da 49,99€, mentre tutte le altre (Special e Gold Edition) non hanno sconti. Probabilmente l'obiettivo di Ubisoft è di diffondere maggiormente il gioco e la serie, così da vendere qualche DLC e, magari, favorire il passaggio a The Crew Motorfest, l'ultimo capitolo, risalente al 2023.

In The Crew 2 potrete tuffarvi nella scena motoristica americana ed esplorare ogni angolo di cielo, terra e mare degli Stati Uniti. Un'ampia gamma di auto, moto, barche e aeroplani è a vostra disposizione per farvi vivere il brivido e l'adrenalina di emozionanti gare in giro per gli USA che metteranno alla prova le vostre abilità in varie discipline di guida. Registrate i vostri momenti più folli e condivideteli in tutta semplicità: la fama vi attende! Giocate online con un massimo di 7 amici.