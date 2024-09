The Crew non è più accessibile, ma Ubisoft promette che con The Crew 2 e Motorfest non accadrà

Ovviamente i fan non sono stati contenti della scelta e quindi Ubisoft ha ben pensato che nel caso di The Crew 2 e The Crew Motorfest fosse il caso portarsi avanti e realizzare una modalità offline , così che in futuro sia possibile in ogni caso continuare a giocare alle due opere.

Uno dei (tanti) problemi in ambito della conservazione videoludica è che quando un videogioco è pensato per funzionare unicamente online basta che un editore spenga i server perché ciò che l'utente ha acquistato diventi inutilizzabile. Un facile esempio è The Crew , che da marzo non è più accessibile.

La nuova dichiarazione di Ubisoft su The Crew

"Sappiamo che alcuni di voi hanno espresso preoccupazione per l'accesso ai giochi di The Crew", ha dichiarato Stéphane Beley, direttore creativo senior del franchise presso Ivory Tower. "Oggi vogliamo esprimere il nostro impegno per il futuro di The Crew 2 e di The Crew Motorfest. Stiamo esplorando diverse soluzioni e possiamo confermare una modalità offline per garantire l'accesso a lungo termine a entrambi i titoli".

Per quanto riguarda i motivi che avevano portato alla chiusura dei server di The Crew, Ubisoft aveva affermato: "Dopo quasi un decennio di supporto, chiuderemo The Crew 1 il 31 marzo 2024. Comprendiamo che questo possa essere deludente per i giocatori che ancora si divertono con il gioco, ma è necessario a causa degli imminenti limiti che affronteremo con l'infrastruttura e l'uso dei contenuti su licenza ".

"Il nostro obiettivo rimane quello di fornire ai giocatori la migliore esperienza di gioco di guida d'azione e, per raggiungere questo obiettivo, continuiamo a fornire nuovi contenuti e supporto per The Crew 2 e per The Crew Motorfest. Ringraziamo tutti coloro che hanno giocato a The Crew 1 e hanno contribuito a costruire questa grande comunità che continua a vivere con The Crew 2 e The Crew Motorfest."

Va anche detto che The Crew era tornato giocabile, ma solo se avete la versione pirata.