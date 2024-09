EA Sports FC 25 svela i rating ufficiali: ecco le valutazioni dei migliori calciatori nel gioco

Electronic Arts ha svelato i rating ufficiali di EA Sports FC 25, ovvero le valutazioni relative ai migliori calciatori inseriti nel gioco, e ne riportiamo qui in particolare i primi 25, per quanto riguarda il calcio maschile.

La classifica è piuttosto prevedibile per quanto riguarda la composizione, mentre sulle posizioni si tratta ovviamente di stime basate soprattutto sul campionato precedente e queste prime partite della nuova stagione, rappresentando una visione ancora parziale di quanto può accadere con i nuovi campionati appena iniziati.

In cima c'è Kylian Mbappé, come facilmente prevedibile, seguito da Rodri e Haaland, mentre per quanto riguarda le conoscenze italiane il primo è Donnarumma, posizionato in nona posizione.