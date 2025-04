EA Sports FC 25 ha introdotto un season pass a pagamento, alla fine

In effetti, fra le ricompense spiccano carte interessanti come quella dell' Icona Immortale Franck Ribéry e consumabili Evoluzione, il che ha sollevato perplessità fra i giocatori in merito a una possibile (ulteriore?) deriva pay-to-win.

Il pass in questione include contenuti esclusivi e sopratutto pacchetti che è possibile scambiare nella modalità Ultimate Team, consentendo agli utenti di rivendere i premi ottenuti con il Premium Pass per racimolare crediti ed eventualmente finanziare ulteriori operazioni.

EA mette le mani avanti

Sappiamo che EA Sports FC 25 ha venduto meno del previsto ed è dunque evidente che l'introduzione del Premium Pass rientra in una strategia votata a recuperare incassi, ma Electronic Arts ha difeso la sua scelta parlando di contenuti puramente aggiuntivi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In ogni caso, il publisher si è riservato di ascoltare i feedback provenienti dalla community per capire come muoversi in merito al Premium Pass e a eventuali ulteriori contenuti a pagamento pensati per arricchire l'esperienza di EA Sports FC 25.