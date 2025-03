Il FUT compie 16 anni, EA Sports FC 25 festeggia alla grande

La modalità FUT (Football Ultimate Team), nata nella serie FIFA e traghettata in quella EA Sports FC ha compiuto 16 anni. Per l'occasione, Electronic Arts ha organizzato dei grandi festeggiamenti dentro EA Sports FC 25, che dureranno per due settimane. Si comincia con l'introduzione di potenziamenti a 5 stelle per Skill Moves e Piede Debole, con l'inserimento di Icone del passato e con il debutto degli Eroi in versione FUT Birthday.