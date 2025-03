Apple Mac mini M4 in offerta su Amazon: potenza compatta con CPU 10-core e GPU 10-core

Il nuovo Mac mini con chip M4 è ora disponibile su Amazon a 669€, con uno sconto interessante rispetto al prezzo consigliato. Compatto e potente, questo computer desktop è perfetto per la produttività e la creatività , con 16 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB. Se cerchi un Mac mini con prestazioni elevate, puoi trovarlo cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Il Mac mini M4, venduto e spedito da Amazon, gode di reso gratuito entro 14 giorni . Con il chip Apple M4, offre prestazioni di alto livello per lavoro e intrattenimento. La riduzione di 60€ lo rende un'ottima occasione, soprattutto considerando la compatibilità perfetta con iPhone, iPad e altri dispositivi Apple.

Prestazioni e versatilità in un design compatto

Grazie al chip M4, il Mac mini garantisce velocità eccezionale per il multitasking, con una CPU 10-core e GPU 10-core che migliorano l'efficienza e la reattività del sistema. Con un SSD da 256 GB, hai spazio a sufficienza per archiviare file e lavorare senza rallentamenti. Inoltre, le porte Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet garantiscono la massima connettività.

Gli ingressi e le uscite del Mac mini

Questo Mac mini è ideale per chi lavora con software professionali, come Adobe Creative Cloud e Microsoft 365, e garantisce prestazioni ottimizzate grazie all'integrazione con macOS. Se hai un iPhone o un iPad, puoi sincronizzarlo perfettamente, sfruttando funzioni come Continuity e AirDrop per una produttività senza limiti.