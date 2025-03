Due funzionalità di Nintendo Switch 2 sono state rivelate da un documento

Un documento ha rivelato due funzionalità di Nintendo Switch 2, nella fattispecie il supporto per la tecnologia NFC e una connettività wireless che utilizza lo standard Wi-Fi 6 al fine di ottimizzare la trasmissione dei dati.

Presentato dalla casa giapponese alla Federal Communication Commission, il documento parla appunto della tecnologia NFC, utilizzata finora anche e soprattutto per gli amiibo, e della presenza di una funzionalità RFID posizionata nel Joy-Con destro, come nel primo modello della console.

È interessante notare come la FCC abbia testato queste funzionaltià utilizzando una cartuccia di gioco HAC, lo stesso formato utilizzato per l'originale Nintendo Switch: un dettaglio che sembra confermare in maniera ulteriore la retrocompatibilità già annunciata da Nintendo.

Un altro elemento d'interesse è rappresentato dal sistema di ricarica di Nintendo Switch 2, che sempre stando a questi documenti potrà funzionaare sia dalla porta USB-C inferiore sia dalla nuova porta USB-C collocata nella parte superiore della console.