Nintendo Switch 2 realizzerà vendite enormi nel suo primo trimestre, per un analista

Con un lancio in autunno sarebbe andata diversamente?

Tuttavia è anche vero che durante il primo trimestre, che nel caso del primo Switch contava un unico mese, non ha raggiunto i tre milioni di pezzi distribuiti ; mentre nel trimestre successivo ha venduto circa due milioni di unità.

In realtà già l'originale Nintendo Switch ha provveduto a smentire questo pregiudizio , visto che ha fatto il proprio debutto nel mese di marzo del 2017 ed è riuscita a vendere ad oggi oltre 150 milioni di unità, riscuotendo uno straordinario successo.

Stando a quanto affermato da Yasuda, queste cifre così incredibili serviranno a "sfatare completamente una convinzione diffusa dell'industria videoludica, secondo cui le console devono essere lanciate durante l'ultimo trimestre dell'anno" per poter massimizzare i risultati.

Comunque vada, sarà un successo

Sappiamo che Nintendo Switch 2 risponderà adeguatamente alla domanda, grazie a un piano di produzione imponente che eviterà il fenomeno delle scorte limitate: uno dei fattori che ha frenato le vendite del primo Switch.

Yasuda ha riconosciuto questi sforzi, riportando come Nintendo abbia aumentato le proprie scorte nel terzo trimestre di quest'anno fiscale, un periodo in cui solitamente l'inventario diminuisce dopo le vendite natalizie: ciò suggerisce che l'azienda stia lavorando intensamente per prepararsi a ciò che verrà dopo.

Secondo l'analista, questo aumento delle scorte indica l'intenzione da parte di Nintendo di inondare letteralmente il mercato con Switch 2, nel tentativo di creare una situazione in cui sarà impossibile per PlayStation tenere il passo e ponendo le basi per spuntarla contro PS6.