Nintendo Switch 2 risponderà adeguatamente alla domanda: il piano di produzione è imponente

Un altro aspetto approfondito da Nintendo nel corso della sessione di domande e risposte con gli azionisti in occasione del recente meeting finanziario riguarda anche la produzione di Nintendo Switch 2, che si preannuncia veramente imponente per poter rispondere adeguatamente alla domanda massiccia al lancio.

"Per il momento, abbiamo deciso di assumerci dei rischi e di procedere con una produzione adeguata a soddisfare una domanda quanto più ampia possibile", ha dichiarato Furukawa. "Come nel caso di Switch, crediamo che non sarà facile aumentare rapidamente la capacità produttiva, quindi, sulla base della nostra precedente esperienza, ci stiamo preparando per rispondere il più rapidamente possibile".

L'idea di Nintendo, dunque, è procedere subito con una quantità molto elevata di unità in produzione, in modo da immetterne già al lancio un volume notevole.