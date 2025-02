Jurassic World - La Rinascita è stato mostrato con un nuovo trailer al Superbowl

Portare a termine la missione non sarà semplice, tuttavia, e la squadra guidata dalla protagonista del film dovrà affrontare i pericoli di una giungla piena di lucertole parecchio cresciute.

Il personaggio interpretato da Scarlett Johansson, infatti, è un agente speciale incaricato di recuperare del materiale genetico dai tre dinosauri più grandi attualmente in circolazione: sostanze di importanza vitale per il futuro della razza umana.

Diretto da Gareth Edwards, già regista di Godzilla e Rogue One: A Star Wars Story, il film è ambientato cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World - Il Dominio , in un mondo profondamente sconvolto dal ritorno dei dinosauri e vittima anche di ulteriori insidie.

Il nuovo trailer di Jurassic World - La Rinascita per il Superbowl ha ribadito i concetti alla base del settimo capitolo della saga cinematografica, che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 2 luglio.

Un nuovo inizio?

Annunciato ufficialmente solo pochi giorni fa, Jurassic World: La Rinascita si pone come un nuovo inizio per il franchise creato da Michael Crichton e portato sul grande schermo da Steven Spielberg, che si cimenta in questa fase con un'ambientazione inedita e inquietante.

Come abbiamo spiegato nella nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, gli eventi degli ultimi film hanno portato ad alcuni importanti sconvolgimenti e le nuove storie dovranno tenerne conto, sebbene approcci narrativi del genere siano spesso destinati a concludersi in fretta.

Vedremo dunque se Jurassic World - La Rinascita riuscirà a confermare e rilanciare il successo della saga oppure segnerà la sua conclusione in attesa dell'inevitabile reboot.