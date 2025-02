I display OLED per gli iPhone sono "difettosi": Apple potrebbe annullare gli ordini a BOE e tornare da Samsung

BOE avrebbe tempo fino a fine marzo per risolvere i problemi di qualità. Al momento, dall'inizio del 2024, l'azienda sarebbe riuscita a spedire ad Apple solo 7-8 milioni di pannelli, a fronte di un ordine di circa 40 milioni di unità.

Sembra che BOE stia incontrando difficoltà nel fornire ad Apple un numero sufficiente di pannelli OLED per i suoi iPhone . Secondo alcune fonti coreane, l'azienda cinese starebbe avendo problemi di qualità con i display AMOLED LTPS destinati agli iPhone 14, 15 e 16, con Apple che avrebbe rifiutato una parte significativa della produzione.

Le altre aziende che forniscono display ad Apple

Se BOE non riuscisse a rispettare gli standard qualitativi richiesti da Apple, la maggior parte degli ordini potrebbe essere trasferita a Samsung Display, dato che LG Display è attualmente impegnata nella produzione di pannelli AMOLED LTPO per i modelli di iPhone Pro.

iPhone 16

Al momento queste indiscrezioni provenienti dalla Corea non sono ancora state confermate ufficialmente, quindi vanno prese con le pinze. Non è però la prima volta che BOE incontra difficoltà nel fornire display OLED ad Apple. L'azienda cinese ha una lunga storia di tentativi e problemi di qualità, che hanno portato Apple a ridurre gli ordini in passato.

Intanto per la settimana prossima sono in arrivo molte novità da Apple, non solo iPhone SE 4. Pare inoltre che l'azienda stia sviluppando un robot domestico che sembra la lampada della Pixar e parla come Siri. Tra l'altro un articolo di DigiTimes aveva confermato che Apple aveva già iniziato ad approvvigionarsi di display OLED per il nuovo iPhone SE 4 proprio da BOE e altri produttori cinesi.