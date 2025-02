Apple sta sviluppando un robot domestico che sembra la lampada della Pixar e parla come Siri

I robot di Apple

Entrambi i robot sono lampade da scrivania su un braccio articolato, simili alla mascotte della Pixar, Luxo Jr., e sono dotate di luce LED, fotocamera, altoparlante e proiettore integrati. Rispondono a gesti e comandi vocali, ma il robot "Espressivo" si distingue per la sua personalità.

Mentre il robot "Funzionale" rimane immobile a meno che non sia necessario muoversi per completare un compito, il robot "Espressivo" balla quando viene riprodotta la musica, guarda fuori dalla finestra quando gli viene chiesto del tempo, segue i movimenti del ricercatore per illuminare meglio l'area di lavoro e china la testa in segno di tristezza quando gli viene detto che non può partecipare a un'escursione.

Questo progetto di ricerca, guidato da Yuhan Hu, Peide Huang, Mouli Sivapurapu e Jian Zhang, mira a dimostrare che un robot espressivo può incoraggiare una maggiore interazione con gli utenti. Sebbene non sia chiaro se Apple intenda effettivamente commercializzare questa specifica lampada robotica, numerose indiscrezioni suggeriscono che Apple stia sviluppando diversi dispositivi per la casa, tra cui un display intelligente e un robot da tavolo, che potrebbero essere messi in commercio nel 2026 o 2027 con un prezzo di circa 1.000 dollari.

Il logo Pixar con l'iconica lampada Luxo Jr.

Nel frattempo altre compagnie come TCL stanno valutando la creazione di assistenti domestici più "empatici".