Il robot IA di TCL sembra un Furby futuristico, ma sono in arrivo anche TV QD-Mini LED fino a 115 pollici

TCL ha svelato la sua visione per il futuro della tecnologia domestica, incentrata su schermi di grandi dimensioni con tecnologia QD-Mini LED e sull'integrazione dell'intelligenza artificiale in diversi prodotti.

Le novità TCL per TV e intelligenza artificiale

Allo stand TCL di Las Vegas TCL ha mostrato i suoi schermi CSOT HVA, caratterizzati da una migliore gestione dei contrasti, fino a 7.000:1, e che convergono nei TV della serie X11K: questi raggiungono una luminosità di picco teorica di 6.500 nit con oltre 14.000 zone di local dimming.

La serie di TV X11 di TCL

Il modello di punta di TCL rimane però il 115X955 Max, che viene presentato come "il più grande QD-Mini LED TV al mondo", con oltre 20.000 aree di Local Dimming e un sistema audio Hi-Fi 6.2.2. TCL ha anche riproposto i TV NXTFRAME già visti a IFA 2024, con la serie A300, e la serie R di monitor professionali con tecnologia QD-Mini LED. L'azienda ha inoltre ampliato la sua offerta con i proiettori A1 e PLAYCUBE, quest'ultimo caratterizzato da un design modulare e una batteria integrata per la massima portabilità.

I TV TCL della serie A300

TCL ha anche presentato il suo primo robot con intelligenza artificiale, TCL Ai Me, in grado di interagire con la famiglia, controllare gli elettrodomestici e personalizzare l'esperienza domestica. Lo abbiamo visto all'opera durante una simpatica presentazione: si trattava di organizzare la festa di compleanno di un bambino e, sebbene non tutto è andato per il verso giusto, le capacità del robottino ci hanno sorpreso e messo anche un po' d'inquietudine. Soprattutto perché tra le personalizzazioni ci sono una serie di cappottini e pellicce di dubbio gusto.

Alcune delle personalizzazioni per il robottino TCL Ai Me

Tra le altre innovazioni, il condizionatore d'aria FreshIN 3.0 Serie C8 con filtri quadrupli e tecnologia di risparmio energetico T-AI, il frigorifero Free Built-In con design salvaspazio e avanzate capacità di conservazione, e la tecnologia NXTPAPER 4.0 per un comfort visivo ottimale. Infine, TCL ha presentato il suo sistema di gestione energetica domestica (HEMS) e la soluzione Cockpit and Driving Fusion per veicoli, che combina sistemi di abitacolo di fascia alta con soluzioni di guida e parcheggio intelligenti.

Lo stand TCL a CES 2025

Voi che cosa ne pensate delle novità TCL? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.