NVIDIA DLSS 4: possibile il supporto per Frame Generation sulle RTX 30?

Al CES 2025, Bryan Catanzaro , VP di Applied Deep Learning Research presso NVIDIA, ha discusso in dettaglio le migliorie di DLSS 4, l'ultima evoluzione della tecnologia di deep learning applicata alla grafica. Con innovazioni che coinvolgono la Super Resolution, la Ray Reconstruction e una nuova implementazione di Frame Generation , NVIDIA ha rivoluzionato il modo in cui i giochi possono sfruttare le sue schede grafiche.

La novità principale di DLSS 4 è il passaggio dai modelli CNN ai più avanzati modelli transformer , capaci di analizzare dataset più complessi e migliorare aspetti come il ghosting o lo shimmering. Questo cambiamento, secondo Catanzaro, quadruplica la potenza di calcolo per la Super Resolution rispetto alla versione precedente. Le prestazioni migliorate sono pensate per sfruttare al massimo le potenzialità delle GPU GeForce RTX 50 basate sull'architettura Blackwell, il cui lancio è previsto entro fine mese.

Frame Generation su RTX 30?

Alla domanda se la nuova generazione di Frame Generation possa essere supportata da schede grafiche più vecchie come le RTX 30, Catanzaro ha risposto in modo possibilista, pur sottolineando alcune sfide tecniche. Il problema principale riguarda la minore potenza dei Tensor Core delle GPU della serie RTX 30 rispetto alle più recenti RTX 50. Tuttavia, eliminando la dipendenza dall'Optical Flow hardware accelerator, che aveva reso la funzione esclusiva per le RTX 40, le RTX 30 potrebbero tecnicamente ricevere un supporto limitato.

Le differenze tra DLSS

Catanzaro ha evidenziato altri miglioramenti significativi in DLSS 4, come l'ottimizzazione del flip metering per ridurre la variabilità del tempo frame, migliorando così il pacing. Ha anche discusso Reflex 2, la tecnologia NVIDIA basata su AI per la riduzione della latenza, che promette un'esperienza di gioco più fluida e reattiva, soprattutto per i giocatori competitivi.