Hollow Knight: Silksong esiste ancora e sarà anche pubblicato, Team Cherry ha rotto il silenzio radio

"Sì, il gioco esiste, sta facendo progressi e sarà pubblicato." La frase citata è di Matthew Griffin, l'addetto alle pubbliche relazioni di Team Cherry, lo studio di sviluppo dell'attesissimo Hollow Knight: Silksong , il cui destino è attualmente ignoto, visto il ritardo con cui sarà pubblicato e la sparizione del team di sviluppo dai canali social, dove dà anni non danno informazioni sullo stato dei lavori.

Esiste

Potrà sembrare poco, ma in realtà, viste le leggende e i meme che circondano Hollow Knight: Silksong, è più di quanto ci si potesse aspettare in questa fase. Le parole di Griffin sono arrivate su X, dopo l'incidente della torta, con la comunità che è insorta perché si è sentita presa in giro dallo scherzo.

Hollow Knight: Silksong fu annunciato a febbraio 2019 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X e S. Sarà anche disponibile sin da lancio su Xbox Game Pass, sempre che nel frattempo non sia cambiato qualcosa, visto il tempo passato dall'annuncio.

L'ultima notizia riguardante il gioco risaliva a maggio 2023, quando ne fu confermato il rinvio. Non che ce ne fosse bisogno, visto che dopo il trailer del 2022, Hollow Knight: Silksong era letteralmente sparito.

L'annuncio del gioco parlava di un nuovo regno da esplorare, di più di 150 nuovi nemici e della modalità Silk Soul. Probabilmente nel frattempo l'esperienza è stata ulteriormente arricchita, considerando il ritardo nella pubblicazione.