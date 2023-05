Hollow Knight: Silksong rinviato, non uscirà più nella prima metà del 2023

Hollow Knight: Silksong è stato rinviato. In realtà ancora non era stata svelata la data d'uscita ufficiale, ma Team Cherry aveva indicato la prima metà del 2023 come ampia finestra di lancio. Non sarà così. La software house ha infatti annunciato, per voce del responsabile del marketing Matthew Griffin che il gioco non ce la farà ad arrivare nel periodo pianificato.

Leggiamo il messaggio con la ferale notizia:

"Ehi gang, un aggiornamento veloce su Silksong.

Avevamo pianificato di lanciarlo nella prima metà del 2023, ma lo sviluppo continua. Siamo emozionati di come sta venendo il gioco, che è diventato davvero grosso, quindi vogliamo prenderci più tempo per renderlo il migliore che possiamo.

Aspettatevi più dettagli quando ci avvicineremo alla data di lancio."

Visto che ormai siamo quasi a metà maggio e di Hollow Knight: Silksong non si è saputo più nulla, è facile pensare che in pochi sperassero ancora di vederlo davvero uscire da qui a fine giugno. Da notare che Team Cherry non ha fornito un nuovo periodo d'uscita, quindi non è possibile dire se Silksong sia ancora previsto per il 2023 o se slitterà al 2024.

Per il resto Hollow Knight: Silksong rimane uno dei giochi più attesi del momento, seguito di quell'Hollow Knight che viene considerato uno dei metroidvania migliori di sempre. Chissà quando potremo giocarci davvero.