Marvel's Spider-Man 2 è il gioco migliore che abbia fatto Insomniac, per il narrative director

Marvel's Spider-Man 2 è il miglior gioco cui Insomniac Games abbia mai lavorato, almeno stando a quanto affermato dal narrative director Jon Paquette, che ha concesso un commento sul lavoro del prestigioso studio di sviluppo, finito subito in rete. Leggiamo cosa ha detto:

"Gente, sono emozionato da Spider-Man 2. Ovviamente non posso dire molto, ma ragazzi, stiamo lavorando duramente per provare a renderlo il miglior gioco che abbiamo mai fatto e non vediamo l'ora di condividerlo con voi tutti."

Non sfuggirà ai più che, trattandosi di uno degli sviluppatori, è abbastanza normale che si lasci andare all'eccitazione per il lavoro che sta facendo. Comunque sia Insomniac Games è uno studio molto concreto di cui ci si può fidare, considerando il suo portfolio e la concretezza generale dimostrata nel corso degli ultimi anni. In termini di uscite è il più prolifico dei PlayStation Studios con già all'attivo tre giochi per PS5 (Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart).

Oltre a Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games ha annunciato anche lo sviluppo del gioco ufficiale di Wolverine, di cui per adesso non si sa niente. In realtà si conosce davvero poco anche del nuovo Spider-Man, ma in questo caso le info dovrebbero arrivare a breve, visto che si parla di un lancio per l'autunno 2023.