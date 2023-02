Marvel's Wolverine: possibile periodo di uscita e nuovi dettagli da Jeff Grubb

Durante una diretta su Twitch di GiantBomb, il giornalista e insider videoludico Jeff Grubb ha svelato nuovi presunti dettagli su Marvel's Wolverine per PS5, tra cui il periodo di uscita.

Stando alle fonti di Grubb, Insomniac Games punta di pubblicare il gioco durante l'autunno del 2024, quindi circa a un anno di distanza da Marvel's Spider-Man 2, ma che è in discussione la possibilità di rinviare il lancio al 2025 in base ai progressi dello sviluppo.

Sempre stando quanto dichiarato da Grubb, Marvel's Wolverine non sarà un open world, ma piuttosto un gioco con una struttura lineare ad ampio respiro, in modo simile a quanto visto con gli ultimi due ultimi capitoli di God of War.

Infine, il giornalista ha dichiarato che Insomniac Games mira a un rating M (Mature) sulla base delle metriche usate dell'ESRB. Cosa significa? Che possiamo aspettarci un titolo pensato per un pubblico adulto e che probabilmente non si tratterà nelle scene violenti. Grubb per fare un esempio ha detto che possiamo aspettarci degli smembramenti più cruenti di quelli visti in Star Wars Jedi Fallen Order che ha ricevuto un rating T (Teen).

Come al solito raccomandiamo di prendere con le molle le informazioni riportate qui sopra, in quanto è impossibile verificarne la veridicità al momento.