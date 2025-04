Che fine ha fatto Marvel's Wolverine? Insomniac Games risponde e invita alla pazienza

Sono passati quasi quattro anni dall'annuncio di Marvel's Wolverine e da allora non abbiamo visto nuovo materiale né ci sono stati aggiornamenti significativi sulla nuova attesa esclusiva per PS5 sviluppata da Insomniac Games, che al momento è ancora sprovvista di una finestra di lancio specifica.

A ogni modo il gioco è ancora vivo e vegeto. Lo hanno confermato gli sviluppatori con un messaggio su X in risposta a un utente che ha fatto notare, con un tono abbastanza piccato, che è da tempo che non ci sono aggiornamenti sui lavori. Detto questo lo studio californiano non ha offerto altri dettagli, anzi ha implicitamente chiesto ai fan di avere pazienza, dato che torneranno a parlare del titolo quando "saranno pronti a farlo".